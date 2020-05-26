KARABÜK Hayırseverin yaptırdığı çeşmeler, tahrip edilmiş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KARABÜK Hayırseverin yaptırdığı çeşmeler, tahrip edilmiş

Hayırseverin yaptırdığı çeşmeler, tahrip edilmişKARABÜK'ün Eflani ilçesinde, hayırsever iş insanı Şeref Karakaya tarafından yaptırılan çeşmeler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi.

26.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:48

Hayırseverin yaptırdığı çeşmeler, tahrip edilmiş

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, hayırsever iş insanı Şeref Karakaya tarafından yaptırılan çeşmeler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Çeşmelerin onarımı için çalışmaların başladığını belirten Karakaya, "Kim olduğunu bilmiyorum. İnşallah jandarma tarafından bulunur, gereken cezayı almasını istiyorum" dedi.

Eflani'de iş insanı Şeref Karakaya tarafından yaptırılan çeşmelere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Memleketi Eflani'ye sık sık gelen Şeref Karakaya, çeşmelerin tahrip edilmesine tepki gösterdi. Mermerleri kırılan, hortumları kesilen 2 çeşmenin onarımına ise başlandı. Çeşmeleri tahrip eden kişi ya da kişilerin bulunmasını isteyen Karakaya, "Memleketimin yol güzergahlarına 5-10 tane çeşme yaptırmak için yola çıktım. Yaptırdığım hayratı kimliği belirsiz kişiler bu hale getirdi. Milli servetimiz, hortumlarımızı, mermerlerimizi bu şekle getirdiler. Amacımız memleketimize hizmet yapmak. Ben istiyorum ki Eflani'nin bütün köylerinde imzam olsun, yol güzergahlarında çeşmelerim olsun. Ben isim koymak istemiyorum. Hayrına yaptırdığımız bu hayratları bazı kişiler tahrip ediyor. Kim olduğunu bilmiyorum inşallah jandarma tarafından bulunur ve gereken cezayı almasını istiyorum" dedi.

Yaptırdığı çeşmelerinin son durumunu görünce çok üzüldüğünü belirten Karakaya, "Bunları görünce gönlümüz kırılıyor. Her şey para değil. Beni üzen taraf bu mermerlerin paramparça olması. Bu çeşme tekrar yapıldığı zaman göreceksiniz çok güzel olacak. Ama bir vatandaşımız 4 defa hortumlarımızı kesti, çıkarttı, mermerlerimizi kırdı. Ben üzüldüm şahsen. Cezasını çeksin istiyorum" diye konuştu.

KARABÜK Hayırseverin yaptırdığı çeşmeler, tahrip edilmiş

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız Haber
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: Demek ki hedefimiz 4 milyon olsaydı, onu da başaracaktık
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: Demek ki hedefimiz 4 milyon olsaydı, onu da başaracaktık
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
'Kumarhaneler Kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Karakaya
Magazin Hadise Hazal Kaya Hande Ataizi Hatice Çarpar
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Futbol Jandarma Galatasaray
Şu an buradasınız: KARABÜK Hayırseverin yaptırdığı çeşmeler, tahrip edilmiş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 10:48:57. #1.14#
title