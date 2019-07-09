KARABÜK Hastanede muayene sırası kavgası

Hastanede muayene sırası kavgası

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene sırası alamadıkları iddiasıyla 3 hasta yakını, güvenlik görevlileriyle kavga etti.

Olay, dün Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği önünde meydana geldi. İddiaya göre babalarına muayene sırası alamayan yakınları, görevlilerle tartıştı. Tartışmaya güvenlik görevlileri de dahil oldu. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Hastalardan bazıları etrafa kaçıştı. Hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif şekilde yaralanan güvenlik görevlisi Tarık Ö., darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu. R.A., U.T. ve Ö.F.T. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA