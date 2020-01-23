: Karabük-Gerede kara yolunda zincirleme kaza nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

23.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:10

D-100 kara yolunun Karabük-Gerede arasında kalan kısmında meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinden Karabük'ten Gerede istikametime seyreden araçlar, yoğun kar yağışı nedeniyle kaza yaptı.

Kazaya çok sayıda aracın karıştığı öğrenilirken, meydana gelen trafik kazası nedeniyle kara yolunun Gerede istikameti ulaşıma kapanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile UMKE ekibi sevk edildi.

Öte yandan polis ekipleri ise güzergaha geçerek kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Bölgede kar yağışı etkili olarak devam ediyor.

Kaynak: AA

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