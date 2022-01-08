Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tümen güven tazeledi

KARABÜK (AA) - Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Nurettin Tümen, güven tazeledi.

Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda, Tümen ve Ali Rıza Gökçekli başkanlığa aday oldu.

1197 oyun kullandığı seçimlerde 631 oy alan Tümen, yeniden başkan seçildi. Diğer aday Gökçekli'nin 551 oy aldığı seçimlerde 15 oy ise geçersiz sayıldı.

Tümen, yaptığı teşekkür konuşmasında, kaldıkları yerden devam edeceklerini, kendisine güvenenlerin güvenlerini boşa çıkartmayacaklarını söyledi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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