Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tümen'den ziyaret

KARABÜK (AA) - Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurettin Tümen, esnaf ziyaretinde bulundu.

Yönetim kurulu üyeleriyle kent genelinde odaya kayıtlı esnafı ziyaret eden Tümen, sorun ve talepleri dinledi.

Tümen, gazetecilere, esnafın en küçük sorununda bile ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

8 Ocak 2022 tarihinde genel kurul yapılacağını anımsatan Tümen, "Bizlerin öncülüğünde kurulmuş olan odamız, şu anda yaklaşık 1500 üyeye ulaşmış durumdadır. Odamız kentte önemli konuma geldi ve söz sahibi oldu. Gerek yönetici arkadaşlarım gerekse yöneticilik anlayışımız hep daha iyisini yapmaya yöneliktir. Bunu şimdiye kadar başardık. Bunun en güzel örneği, 15 yılı aşkındır şahsımı göreve seçmeleridir. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisidir." dedi.

Tümen, esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Çabamız, esnafımızın gerektiğinde sesi, eli ayağı olmaktır. Esnaf ve sanatkarın düzelmesi, refahına, mutluluğuna tekrar erişebilmesi, en büyük amacımız ve isteğimizdir. Ahi terbiyesiyle bin yıllık geleneğimize yakışan şekilde, hiçbir zaman 'sen-ben' demeden, durmadan çalıştık. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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