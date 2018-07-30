Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı'nda Kongre Talebi

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, yapılan 7. Olağan Genel Kurulu'nun üstünden iki ay geçmeden bazı üyelerin olağanüstü kongre istediğini belirtti.

Bir restoranda bazı oda başkanları ve yönetimiyle basın toplantısı yapan Tümen, "Yönetim kurulu üyelerimiz ile daha yeni göreve başlamışken, şahsi hırslar uğruna birileri istedi diye iki ay sonra olağanüstü kongreye gitme talebinin ne kadar mantıkla bağdaştığını siz yorumlayın." diye konuştu.

"Öncelikle ülkemizin bu kadar yoğun ve sıkıntılı bir süreçten geçtiği bugünlerde, esnaf ve sanatkarlarımızın da birçok sorunu dururken böyle bir gündemle karşınıza gelmemiz bizleri ziyadesiyle üzmüştür." diyen Tümen, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere Karabük Esnaf Odaları Birliğimizin genel kurulu yapılalı henüz iki ay olmuştur. Bu kadar kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bazı muhalif oda başkanı arkadaşlarımız ve daha düne kadar beraber hareket ettiğimiz arkadaşımızın kendi duygularına yenik düşerek ve diğer arkadaşlarla birlikte hareket ederek, noter imzasıyla birliğimizi genel kurula çağırmak istemeleri başkan ve yöneticilerimize yakışmamıştır. Hiçbir mantıklı sebebinin olmadığını ve bu gereksiz olayın son bulup sürecimizin artık normal işleyişine bir an önce dönmesinin gerektiğini siz değerli basınımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza ve değerli Karabük halkına söylemek isterim."