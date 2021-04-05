Karabük Esnaf Odasından bildiri yayınlayan amirallere tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük Esnaf Odasından bildiri yayınlayan amirallere tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karabük Esnaf Odasından bildiri yayınlayan amirallere tepki

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı, 103 emekli amiralin gece yarısı bildiri yayınlamasına tepki gösterdi.

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı, 103 emekli amiralin gece yarısı bildiri yayınlamasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, amirallerin; demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan biz Karabük Esnaf Odaları Başkanları olarak esnafların sıkıntılı bir süreçten geçtiği ve ülkenin küresel devletler arasında söz sahibi olabilmek için mücadele ettiği, içte ve dışta her türlü terör örgütlerine ve yandaşlarına hareket kabiliyeti bırakmadığı bu günlerde; Kanal İstanbul Projesi bahane edilerek, Montrö Boğazlar Sözleşmesi Polemiği yapılarak kendilerinde pervasız darbe tehdidi yapma hakkını gördükleri belirtildi.

103 amiralin yaptığının tam bir hukuksuzluk olduğu, bağımsız yargının cevabını vermeye başladığı aktarılan açıklamada, "Millet iradesine karşı anti demokratik girişimleri ve darbe imalı, 103 amiralin gece yarısı bildirisi karşısında işimizi, aşımızı ve sıkıntımızı düşünmeden söz konusu 'Vatansa gerisi teferruattır' diyerek dün olduğu gibi bugünde devletimizin milletimizin yanında ve emrinde olduğunu bildiririz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Bu anayasal düzenlemeler kapsamında kimse millete ait olan bir yetkiyi kullanamaz. Kimse düşünce ve kanaat özgürlüğü adı altında kamu düzeni, kamu güvenliği, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü tehdit edici açıklamalarda bulunup bildiri yayımlayıp darbe çığırtkanlığı yapamaz. Yapanda bunun hesabının verileceğini bilerek sonuçlarına katlanarak bu işe girmelidir.

15 Temmuz'da verilen dersi idrak edemeyen, düşmanlarını sevindirmeden geçmişte taşıdıkları sıfatların farkında olmayanların, demokrasiye hukuka devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir. Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşları olarak, bildiri nezdinde tüm darbe istek, çaba ve teşebbüslerini ve bunların müsebbiplerini şiddetle ve esefle kınadığımızı belirtiriz" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya İbrahim Tatlıses Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karabük Esnaf Odasından bildiri yayınlayan amirallere tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:56:42. #1.14#
title