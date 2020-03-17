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KARABÜK Eşinin tabanca ile vurduğu kadın öldü

Eşinin tabanca ile vurduğu kadın öldüKARABÜK'te, hakkında uzaklaştırma cezası bulunan eşinin tabanca ile ateş etmesi sonucu yaralanan Vildan Akkaya Yılmaz (37) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

17.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:50
KARABÜK Eşinin tabanca ile vurduğu kadın öldü

Eşinin tabanca ile vurduğu kadın öldü

KARABÜK'te, hakkında uzaklaştırma cezası bulunan eşinin tabanca ile ateş etmesi sonucu yaralanan Vildan Akkaya Yılmaz (37) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay geçen hafta Çarşamba günü gece saatlerinde Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz (41), eşi Vildan Akkaya Yılmaz'ın çalıştığı pizza dükkanına geldi. Aydın Yılmaz tabancasını ateşleyerek eşi Vildan Akkaya Yılmaz'ı vurdu. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Vildan Akkaya Yılmaz, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 gündür hastanede tedavi gören Vildan Akkaya Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Aydın Yılmaz yakalanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)

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KARABÜK Eşinin tabanca ile vurduğu kadın öldü

Kaynak: DHA

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KARABÜK Eşinin tabanca ile vurduğu kadın öldü

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