Karabük Erzurumlular Derneği, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolisi yardımında bulundu

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolisi yardımında bulundu.

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolisi yardımında bulundu.

Dernek Başkanı İbrahim Bedir, AA muhabirine, 750 koli kumanya ile 17 ton patates ve soğanı Karabük'teki okullara ve belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Bağış için herkese teşekkür eden Bedir, hayırseverleri yardımlaşma ve dayanışma seferberliğine davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu