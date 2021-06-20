Karabük emniyeti Babalar Günü'nü hazırladıkları video kliple kutladı
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Karabük emniyeti Babalar Günü'nü hazırladıkları video kliple kutladı

Karabük emniyeti Babalar Günü'nü hazırladıkları video kliple kutladı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından Babalar Günü'ne özel video klip hazırlandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından Babalar Günü'ne özel video klip hazırlandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan klipte, baba olan polisler ile çocukları yer aldı.

Başta şehit aileleri olmak üzere evladı mesleği ifa ederken vefat edenlerin ailelerin ile emekli teşkilat mensuplarının ziyaret edilmesine ilişkin fotoğraflara da yer verilen klip, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yayınlandı.

Büyük ilgi gören klipte polisler, "Baba çınar ağacı gibidir, meyvesi olmasa bile gölgesi yeter." mesajı vererek Babalar Günü'nü kutladı.

Videoda çocuklarla olan fotoğraflarına ve konuşmasına yer verilen İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da "Başta şehit babalarımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımızın, emeklilerimizin ve bu güzel cumhuriyet kenti Karabük'te yaşayan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Rabbimden nice seneler sağlık, huzur, mutluluk içerisinde bu güzel günü kutlamayı nasip etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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