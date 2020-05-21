KARABÜK Ehliyetsiz sürücü yakalanınca bıçakla saldırdı
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KARABÜK Ehliyetsiz sürücü yakalanınca bıçakla saldırdı

Ehliyetsiz sürücü yakalanınca bıçakla saldırdıKARABÜK'te polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, yakalanıp ceza yazılacağını öğrenince polis ve çevredekilere bıçakla saldırdı.

21.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:06

Ehliyetsiz sürücü yakalanınca bıçakla saldırdı

KARABÜK'te polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, yakalanıp ceza yazılacağını öğrenince polis ve çevredekilere bıçakla saldırdı. Polis, biber gazı kullanırken, sürücüye ve araçta 20 yaş altında bulunan kişilere toplam 17 bin 954 lira ceza kesildi.

Olay, öğle saatlerinde Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Veysel A. yönetimindeki 78 AAK 432 plakalı otomobil polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından şehir merkezinde yakalandı. Yapılan kontrollerin ardından otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, araçta 20 yaş altı iki çocuğun bulunduğu belirlendi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklarının araçta bulunmasından dolayı ceza yazılacağını öğrenen sürücü, önce arabasını yakmaya kalkıştı ardından eline aldığı ekmek bıçağı ile polise ve çevredekilere saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polis, kendisine bıçakla yaklaşan sürücüyü biber gazı ile uzaklaştırdı. Polisler tarafından ikna edilen sürücü elindeki bıçağı bırakırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sürücü Veysel A., eşi ve araçta bulunan 20 yaş altı küçük çocuklara Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten toplam 12 bin 720 TL, ayrıca ehliyetsiz şoföre, trafik ekiplerince ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 946 TL, 'dur' ihtarına uymadığı için 288 TL olmak üzere toplam 17 bin 954 TL ceza kesildi.

KARABÜK Ehliyetsiz sürücü yakalanınca bıçakla saldırdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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