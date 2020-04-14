Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlıkta Batı Karadeniz'in yükünü sırtlıyor
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Karabük, Bartın, Güncel

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlıkta Batı Karadeniz'in yükünü sırtlıyor

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana çok sayıda hastanın sağlığına kavuşmasına imkan sağlayan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de aktif rol alıyor.

14.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:51
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlıkta Batı Karadeniz'in yükünü sırtlıyor

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana çok sayıda hastanın sağlığına kavuşmasına imkan sağlayan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de aktif rol alıyor.

Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Çankırı gibi çevre illere de hizmet vererek bölge hastanesi görevi üstlenen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, binlerce kişiye hizmet sunuyor.

Ek hizmet binaları ile 80 bin 111 metrekare kapalı alana sahip hastane, 2015'te Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tescillendi.

Hastanede 200'ü doktor 1700'e yakın personel görev yapıyor. 465 yatak kapasitesine sahip hastanede, 82 yoğun bakım yatağı yer alıyor.

Tek yataklı 12 oda, 2 yataklı 45 oda, 3 yataklı 34 oda ve 4 yataklı 3 odası bulunan, yaklaşık 53 milyon lira maliyetle yapılan hastanede, hastalara konforlu bir ortamda tedavi imkanı sağlanıyor.

Acil durumlarda helikopter ambulansla getirilen hastaların, doğrudan ameliyathaneye veya yoğun bakım odalarına alınabilmesine olanak tanınıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm birimler aktif çalışıyor

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüsle mücadelede de aktif rol alıyor.

Hastanenin ilk triaj bölümü, dışarıda kurulan çadırda hizmet veriyor. Acil bölümünde hastalardan numune almak için özel bir kabin yapılırken, Kovid-19 şüpheli kişiler için sedye üzerinde kapalı sistem kuruldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm birimler aktif olarak çalışıyor, tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri her gün titiz şekilde takip ediliyor.

Ayrıca hastaneye gelen tüm vatandaşlara öksürük, ateş, nefes darlığı kontrolleri yaplıyor, yurt dışı ziyareti ya da yurt dışından gelenlerle teması olup olmadığı sorularak bilgilendirme yapılıyor.

"Şu an ağırlıkla koronavirüsle mücadele etmekteyiz"

Hastane Başhekimi İsmail Haskul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede Karabük'ün dışında Bartın, Çankırı, Kastamonu ve Zonguldak'tan da hastaların hizmet aldığını söyledi.

Hastanenin aynı zamanda Karabük Üniversitesi bünyesindeki öğrenci ve asistanların yetiştirilmesi konusunda da hizmet ürettiğini belirten Haskul, "Pandemi sürecinde hastanemiz de pandemi hastanesi olarak belirlendi. Şu an ağırlıkla koronavirüsle mücadele etmekteyiz." şeklinde konuştu.

"Şehir merkezinde bulunan tek kamu hastanesi olarak Kovid-19 dışındaki hastalarımıza da hizmet üretmeye devam ediyoruz." diyen Haskul, "Vatandaşlara evde kalmalarını öneriyoruz. Evde kalarak, hep beraber koronavirüsle mücadele edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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