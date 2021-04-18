Karabük'e sağlık yatırımları için 630 bin lira ödenek gönderildi

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Sağlık Bakanlığınca Karabük'e sağlık yatırımlarında kullanılmak amacıyla 630 bin lira ödenek gönderildiğini bildirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Sağlık Bakanlığınca Karabük'e sağlık yatırımlarında kullanılmak amacıyla 630 bin lira ödenek gönderildiğini bildirdi.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyacı olan ödeneğin, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda tahsisini sağladıklarını belirtti.

Ödeneğin kente hayırlı olmasını dileyen Ünal, "Toplamda 630 bin lira olan bu ödenekle yeni açılan sağlık evlerimizin ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarımızın mal, malzeme ve bakım ihtiyaçları karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu