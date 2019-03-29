Karabük'e 6 Yeni Ambulans

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Karabük ziyareti sırasında söz verdiği ambulansların kente gönderildiğini duyurdu.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, yaptığı açıklamada, yeni gelen 6 ambulans ile araç sayısının 40'a ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca'ya ve milletvekillerine teşekkür eden Sarı, şunları kaydetti:

"2 Ambulans daha gelecek nisan ayında. Bu 40 ambulansın biri çok sedyeli (aynı anda 4 hasta taşıma kapasitesine sahip) ambulans, 1 tanesi obez ve yoğun bakım ambulansı, 2 tanesi kar paletli ambulans, 7 tanesi 4x4 acil yardım ambulansı ve 29 tanesi de 4x2 acil yardım ambulansıdır. Ayrıca müdürlüğümüz envanterinde 2 tane de 4x4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi aracı bulunmaktadır. İlimiz genelinde 15, 112 istasyonu bulunmaktadır. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden faydalanan vaka sayımız yıllık 31 bin 681'dir. İlimiz genelinde kent merkezinde ilk 10 dakika içinde vakaya ulaşım oranımız ve kırsalda ilk 30 dakika içinde vakaya ulaşım oranımız yüzde 91 düzeyindedir."

Kaynak: AA