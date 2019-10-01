Karabük durdurulan otomobilde esrar ve ectasy ele geçirildi

Karabük durdurulan otomobilde esrar ve ectasy ele geçirildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada esrar ve ecstasy ele geçirilirken, biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

01.10.2019 12:18
Karabük durdurulan otomobilde esrar ve ectasy ele geçirildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada esrar ve ecstasy ele geçirilirken, biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, D-755 Karayolu Mermer mevkiinde durdurduğu otomobilde ve içerisinde bulunan biri kadın 3 kişinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 143 gram esrar ve 5 adet ecstasy ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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