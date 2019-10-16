Karabük direksiyon başında sızan sürücüyü polis uyandırdı

16.10.2019 10:59

Karabük'te, direksiyon başında uyuyan alkollü sürücü, kendisini uyandıran polise, Ben sürmedim. Bir arkadaşım vardı, beni buraya bırakıp gitti dedi.

Dün gece polise, Kurtuluş Mahallesi Ceylan Sokak'ta otomobilin, bahçe duvarına çarparak kaza yapmış olabileceği yönünde ihbar yapıldı. Hemen harekete geçerek adrese giden polis, yol kenarında park halinde bir otomobil buldu. Otomobile yaklaştıklarında ise sürücünün direksiyon başında sızdığını fark etti. Polis memurları, otomobilin kapısını açıp, sürücüyü uyandırdı. Polislerin otomobilden inmesine yardımcı olduğu sürücü D.G., ayakta durmakta güçlük çekti. alkolün etkisiyle evinin adresini de hatırlayamayan D.G., otomobilde bulunan pet şişe içerisindeki rakının ise su olduğunu iddia etti.

Polislerin, Buraya nasıl geldin Otomobili kim sürdü soruları üzerine, Kendi isteğimle geldim. Ben sürmedim. Bir arkadaşım vardı, beni buraya bırakıp gitti. Sürücü koltuğunda değildim diye yanıtladı. D.G. arkadaşının ismi sorulduğunda ise Boşver abi. Sen bizi bırakıyor musun Çocuk muyuz biz, kendimizdeyiz. Ben niye buradayım, onu anlayamadım. 45 yaşındayım algılayamadım halen daha. Kusura bakmayın yanlışım yok. Vardır belki ilerleyen zamanlarda bir yanlışımız ama şu anda niye buradayım, niye bu şekildeyiz algılayamadım. Yanlış anlamayın arabamın muayenesi yok, dikiz aynası yok, öbür tarafında da yok. Hiç bir şeyim yok. Alkollü kafayla dersen kafamıza göre bir zevk yapalım dedik. Beni ona göre yargılayın. Cezayı bana yüklerseniz ayıp edersiniz. Benim bir terbiyesizliğim varsa, trafikte bir sıkıntım varsa ona göre işlem yapın bana diye konuştu.

Polis ekipleri, Bana bir güzellik yapacak mısınız diyen D.G.?yi polis otosuyla evine götürdü.

Kaynak: DHA