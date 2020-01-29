Karabük depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

29.01.2020 23:01 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:06

Karabük İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda toplanan yardım malzemeleri Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.



Acil ihtiyaçların yer aldığı 1 tır dolusu yardım malzemeleri Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Acil Afet ve Durum Müdürü (AFAD) Gazanfer Erbay, Kızılay Başkanı Özcan Büyükgenç, STK Temsilcileri ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla deprem bölgelerine uğurlandı.



Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunan Vali Fuat Gürel, yaşanan deprem sonrası Türkiye'nin depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olduğunu söyledi.



"Kadirşinas Türk milleti nerede sıkıntı varsa orada yer almasını bilmiştir"



Depremzedelere gönderilen yardım malzemesi hakkında bilgi veren Gürel, "Bu gönderdiğimiz tırda; 473 battaniye, 348 giyim kolisi, 17 temizlik kolisi, 6 koli gıda (bebek yardımı, mama yardımı) yardımı, 61 ısıtıcı kolisi ve 20 yardım poşetini inşallah Karabüklüler olarak göndermiş olacağız. Emeği geçen başta İl Acil Afet ve Durum müdürümüz ve ekibine, Kızılay Başkanı ve ekibine, bizlere yardımcı olan bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Kadirşinas Türk milleti nerede sıkıntı varsa orada yer almasını bilmiştir ve kendi insanımızın da yanında yer alıyoruz. İnşallah bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.



Vali Gürel; Cuma akşamı Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonucu hem Elazığ hem de Malatya ilinin bir kısım bölgelerinde binalar çökmüş, bazı binalar kullanılmaz duruma gelmiş ve insanlarımız olumsuz etkilenmişlerdir. Bu kapsamda ülkemiz genelinde hemen yardımlar çığ gibi Elazığ ve Malatya'ya gönderilmeye başlandı. Bu kapsamda bizde Karabük İl Acil Afet ve Durum Müdürlüğü koordinesinde başlatılan ve yardımsever vatandaşlarımız tarafından bağışlanan bir tır malzemeyi inşallah Elazığ'a göndermiş olacağız" dedi.



"Geçen günlerde İdlib'e Kızılay organizesinde yardımlar göndermiştik, aslında dünyanın neresinde olursa olsun hayırsever Türk milleti elinden gelen gayreti göstererek yardım etmek de ve bu seferde Elazığ ve Malatya bölgesinde ki insanlarımız bizim desteğimize ihtiyaç duydular" diyen Gürel, "Onların yanında olduğumuzu ve gönlümüzün de onlarla beraber olduğunu söylemek istiyorum. Son aldığımız bilgiler doğrultusunda çok fazla ayni yardımlar yapıldığı ve oralarda sıralar olduğu, beklemeler olduğu yönünde. Bunun üzerine yardımlarımızı biraz daha nakdi yardıma dönüştürüyoruz. Bundan sonra özellikle halkımızdan AFAD Başkanlığımızın açmış olduğu hesaplara yardım gönderilirse bizler daha mutlu oluruz. 125. Alay Komutanlığımızda çalışanlar ve öğrenim gören arkadaşlar 129 bin lira gibi bir meblağ toplayarak AFAD hesabına yatırdı. KARDEMİR bir miktar yardımda bulundu. Kamu Kuruluşları olarak şuanda bir program ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oradaki insanlarımızın ihtiyaç duyduğu malzemeleri ya da yapılan yardımlarla alakalı olarak nakdi yardımın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ancak daha sonra İl Acil Afet ve Durum Müdürlüğü ve (AFAD) Başkanlığı ayni yardıma ihtiyacımız var derse kampanyamızı tekrar başlatırız ama şuan itibariyle bu tırımızı gönderdikten sonra inşallah biraz daha nakdi kredi yardım hususuna ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA