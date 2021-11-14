Karabük Demirkartal GSK 77-19 Engelsiz Gaziantep SK

GAZİANTEP (İHA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi'nde ikinci maçına çıkan Karabük Demirkartal GSK evinde Engelsiz Gaziantep SK ile oynadığı mücadeleyi 77-19 kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu(TBESF) Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Lig'de Karabük Yenimahalle Spor Salonu'nda Karabük Demirkartal GSK ile Engelsiz Gaziantep SK karşı karşıya geldi. Karabük Demirkartal GSK ilk yarıyı 43-6 önde kapatırken mücadeleyi 77-19 kazandı.

Karşılaşmayı Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Gençlik ve Spor Müdür İl Müdürü Coşkun Güven, Gençlik Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, Karabük Demirkartal GSK Başkanı Erdoğan Gökçe ve taraftarlar takip etti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Vali Fuat Gürel ve kent protokolü sporcuları tebrik ederek Karabük Demirkartal GSK'nın klasikleşen galibiyet fotoğrafını çektirdi. - KARABÜK