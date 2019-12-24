Karabük çiçek açan şeftali ağacı şaşırttı
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Karabük çiçek açan şeftali ağacı şaşırttı

Çiçek açan şeftali ağacı şaşırttıKarabük'ün Safranbolu ilçesinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, şeftali ağacı çiçek açtı.

24.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:11

Çiçek açan şeftali ağacı şaşırttı

'ün ilçesinde, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, şeftali ağacı çiçek açtı.

Safranbolu Emek Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesindeki şeftali ağacı çiçek açtı. Çiçek açan şeftali ağacı görenleri şaşırttı. Sıcak havaya aldanan ağacın çiçek açtığını belirten site sakinlerinden Şerife Deniz (72), 'Bu seneye kadar aralık ayında ağaçların çiçek açtığını hiç görmedim. Bu yaşıma kadar da bilmiyordum. Havalar sıcak gitti. Şeftali ağacı da bahar sandı herhalde. Onun için çiçek açtı" dedi.

Kaynak: DHA

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: Karabük çiçek açan şeftali ağacı şaşırttı
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