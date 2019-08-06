KARABÜK ÇAYIN İÇERİSİNDE ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

06.08.2019 13:31

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, ayakları çayın içerisinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Fatma Öztürk(43) ise çaydan çıkarılan 'Duygu' diye seslendiği ineğinin ayağa kalkması için çabaladı.

Safranbolu'da Araç Çayı'nın yanına piknik için gelenler, ineğin su içinde çamura saplandığını gördü. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. 2 itfaiye eri önce birbirinden destek alıp ineği boynundaki zincirinden çekerek sonra da zincire halat bağlayıp çekerek suyun içinden çıkarmak için mücadele etti. Ancak başarılı olamadı. Daha sonra bir itfaiye eri elindeki çubukla sonra tırmıkla ineği karşı tarafa gitmesi için uğraştı. Suyun içinde yürüyemeye başlayan inek geri dönüp tekrar çamura saplandı. Belinden halatla bağlanan inek itfaiye aracıyla suyun dışına çekildi. 2 saat süren çalışmalar sonrası gelerek ineğin sahibi olduğunu söyleyen Fatma Öztürk, itfaiye ekiplerine, 'Kendisi serinlemeye gitmişti. Sudan çıkmadı. Çıkmayınca herhalde serinleyecek dedim. Kendisi her zaman giriyor, çıkıyor. Onu yukarıda arıyordum. Buraya geçmiş. Sizi rahatsız ettik.ö dedi.

Fatma Öztürk, yorgunluktan kalkamayan ineğin başına giderek, 'Duygu, hadi kalk kızım, yoruldun mu. Sen niye gelmedin Niye gittin oralara doğru Pis su yuttun değil mi Kalkarsın hadi. Kalk kızım. Kalk yavrum. Eve gidelim hadi.ö diye konuştu. Fatma Öztürk'ün okşayıp sevdiği inek ayağa kalkarak otlamaya başladı. Fatma Öztürk, itfaiye ekiplerine teşekkür ettikten sonra ineğiyle birlikte köyün yolunu tuttu.

Kaynak: DHA