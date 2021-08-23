Karabük Belediyesine personel alımı için başvurular devam ediyor
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Karabük Belediyesine personel alımı için başvurular devam ediyor

Karabük Belediyesine personel alımı için başvurular devam ediyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Belediyesinin farklı pozisyonlarda çalıştırılmak üzere 26 personel alımı için başvurular sürüyor.

Karabük Belediyesinin farklı pozisyonlarda çalıştırılmak üzere 26 personel alımı için başvurular sürüyor.

Karabük Belediyesi, ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılamak için daimi personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvuruların yarın sona ereceği personel alımı için adaylar, ellerinde belgeleri ile sabahın erken saatlerinden itibaren belediyeye gelerek belgelerini teslim ediyor.

HES sorgusu yapılan adaylar 5'er kişilik gruplar halinde içeriye alınıyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, birçok mesai arkadaşı ile gerek emeklilik, gerekse değişik gerekçelerle yolları ayırmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

İhtiyaç duydukları personeli karşılamak amacıyla personel alım ilanına çıktıklarını belirten Vergili, "Ustalık isteyen işlerde mesleki yeterlilik belgesi olanları uygulamalı sınava tabi tutacak, geri kalanları kura ile alacağız." dedi.

Karabük Belediyesine, vasıflı elaman, usta veya işçi adı altında kalıp, demir, inşaat, kaynakçı, marangoz, inşaat işlerinden anlayan temiz su ve atık su tesisat ustası, drenaj ve su kanalizasyon ustası, EML kimya-laboratuvar, asfalt ve inşaat işçisi statüsünde 15 kişi, E sınıfı ehliyetli 5 şoför ve arşiv destek elemanı olarak da 6 olmak üzere toplam 26 kişi alınacak.

Karabük Belediyesine personel alımı için başvurular devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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