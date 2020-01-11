Karabük Belediyesinden yağmur suyu drenaj çalışması

11.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:26

Karabük Belediyesi, yaptığı yağmur suyu drenaj çalışmasıyla yağışlarda oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlarda su baskını oluşabilecek bölgelerde mevcut ızgaraların bakım, onarım ve temizlik çalışmasıyla yeni yağmur suyu ızgaraları yapıyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Yağmur suyu drenaj projesinin 2 yıl boyunca yapılan arazi çalışmalarıyla büyük bir titizlikle hazırlandığını belirten Vergili, "Projenin tamamlanmasıyla artık tüm mahallelerden gelen yağmur sularının düzenli bir şekilde toplanarak deşarj edilmesi sağlanacak. Yağmur suyu drenaj projemizle şehrimizde su baskını riski tamamıyla ortadan kaldırılmış olacak." dedi.

Kaynak: AA