Karabük Belediyesinden kumanya yardımı
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Karabük Belediyesinden kumanya yardımı

Karabük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kumanya yardımı yaptı.

24.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:34
Karabük Belediyesinden kumanya yardımı

Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kumanya yardımı yaptı.

Karabük Belediye Başkanı , konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Her zaman vatandaşların yanında olduklarının altını çizen Vergili, "Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızla ilgilenmek bizim asli görevlerimizdendir. Yapmış oldukları yardımlardan dolayı hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
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