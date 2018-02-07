Karabük Belediyesinden Kısa Kısa

Karabük Belediyesi tarafından cadde ve sokakların yıkandığı bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, cadde ve sokakların tazyikli suyla yıkandığını söyledi.

Halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davrandıklarını ifade eden Başkan Vergili, "Bizler burada el birliğiyle halkımıza nasıl hizmet yapabiliriz anlayışındayız. Belediye çalışmalarımızın olmazsa olmazlarından biri çevre temizliğidir. Kentimizin temizliğiyle ilgili çalışmalarda da Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz oldukça titiz bir şekilde çalışmaktalar. Amacımız halkımızın daha temiz yollarda yürümesidir. Yol Yıkama çalışmalarımız program dahilinde devam edecektir." diye konuştu.

Karabük Belediye Başkanı Vergili'ye ziyaret

Evsel atıkları geri dönüştürerek kömür elde edilen bir tesis kuran Kunio Yoshikawa, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Vergili, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Vergili, bu tür tesislerin çok faydalı olduğunu ve Karabük"ün yararına olabilecek her türlü projeyi değerlendirebilceklerini belirtti.

Yoshikawa ise, bu projeyle Karabük'teki çöp sorununun büyük ölçüde çözülebileceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Vergili'den esnaf ziyareti

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Şirinevler Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vergili, 9 yıldır devam eden gezici başkanlık ofisi uygulamasının ardından esnaf ziyaretleri başlattıklarını ifade etti.

Karabük'ün ekonomisini güçlendirmek adına esnafın her zaman yanında olduklarını aktaran Vergili, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren Karabük'ümüzü vatandaşlarımızla birlikte yönetme düşüncemizi öncelikli hizmet politikamız olarak belirledik. Şehrimizin modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir hale gelmesini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Burada bize yardımcı olacak en büyük unsurlardan birisi ise esnafımızdır. Fırsat buldukça merkezdeki ve mahallelerimizdeki esnaf arkadaşlarımıza ziyaretlerimiz devam edecek."