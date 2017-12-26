Karabük Belediyesinden Kısa Kısa

Karabük Belediyesi tarafından yollarda sürdürülen bakım, onarım, asfaltyama çalışmaları devam ettiği bildirildi.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların Beş Bin Evler Mahallesi'nde devam ettiğini söyledi.



Yamanın geçici çözüm olduğunu, havaların asfalt dökümüne uygun hale gelene kadar yollarda oluşan çukurların vatandaşları mağdur etmemesi için önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Vergili şunaları söyledi:



"Karabük Belediyesi olarak bazı mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafik konforunu rahatsız ediyor, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bununla ilgili olarak ekiplerimizi yama çalışmalarına yönlendirdik. Bu kapsamda şehir merkezinde ve mahalle yollarında çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz durmaksızın çalışarak her yere yetişmeye çalışıyor. Hedefimiz kış aylarında delik deşik yollardan kurtulmak. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz."



Merdiven yenileme çalışmaları



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentin birçok noktasında bulunan ve vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan merdivenlerin yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Vergili, kentin fiziki şartları nedeniyle halkın daha rahat ulaşım sağlayabilmesi adına birçok noktada yapılmış olan ve zamanla eskiyen merdivenlerin, yenilenerek halkın kullanımına sunulduğunu kaydetti.