Karabük Belediyesinde ÇOGEP Projesine destek

24.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:39

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çocuk ve Gençler Koruma Destek Programı" (ÇOGEP) projesine destek verdi.



İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesud Yılmaz, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Emine Ulupınar ve beraberindeki emniyet personeli Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdi.



Karabük İl Emniyet Müdürlüğü; Karabük Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR ortaklığında "Çocuk ve Gençler Koruma Destek Programı" kapsamında 2020 yılı içerisinde mesleki, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetleri hayata geçirecek.



Başka Vergili, çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen projelere her zaman büyük önem verdiklerini, bu projede de belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Vergili, "Başta Sayın İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm teşkilatımızı kutluyorum, son derece iyi düşünülmüş bir proje, gençlerimizi suçtan uzak tutmak, onları sağlıklı beyinler olarak yetiştirmek ve üretime dahil etmek çok önemli, bu proje ile bir gencimizi dahi suçtan uzak tutsak ya da üretime dahil etsek bile hedefine ulaşmış sayarız, bizde belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yaparız" dedi.



Yaklaşık 6 bin 618 çocuk ve gence ulaşılması hedeflenen proje kapsamında; aşçı çıraklığı, filografi, satış görevlisi, bağlama ve tenis kurslarının yanı sıra, hasta ve engelli bireylerin ziyareti, il ve ilçe gezileri, piknik ve sinema etkinlikleri, çocuk evleri ziyaretleri, okullarda eğirim semineri ve güvenli bilgisayar ve internet kullanımı semineri gibi etkinlikler planlanıyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA