Karabük Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Karabük Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında yapıldı.



Karabük belediyesi nikah salonunda yapılan toplantıda komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda Mayıs ayı toplantısı ile ilgili komisyonlara havale edilen konular görüşülerek karara bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu Raporu ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyona havale edildi.



Karabük Belediye Meclisi Ağustos Ayı toplantısı 02 Ağustos 2017 Çarşamba tarihinde saat 17.30'da Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans salonunda toplanmak üzere sona erdi. - KARABÜK