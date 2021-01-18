Karabük Belediyesi sokak hayvanları için bayat ekmek toplayacak
18.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:56
Karabük Belediyesi, sokak hayvanlarının besin ihtiyacını karşılamak ve ekmek israfını önlemek amacıyla kentin değişik noktalarına bayat ekmek toplama kutuları yerleştirdi.
Karabük Belediyesi, sokak hayvanlarının besin ihtiyacını karşılamak ve ekmek israfını önlemek amacıyla kentin değişik noktalarına bayat ekmek toplama kutuları yerleştirdi.
Kutularda biriken bayat ekmekler, belediye ekiplerince toplanarak Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı'na ve sokak hayvanlarına ulaştırılacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların bayat ekmeklerini çöpe değil bayat ekmek toplama kutularına atması istendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu