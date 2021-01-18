Karabük Belediyesi sokak hayvanları için bayat ekmek toplayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Karabük Belediyesi sokak hayvanları için bayat ekmek toplayacak

18.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:56
Karabük Belediyesi sokak hayvanları için bayat ekmek toplayacak

Karabük Belediyesi, sokak hayvanlarının besin ihtiyacını karşılamak ve ekmek israfını önlemek amacıyla kentin değişik noktalarına bayat ekmek toplama kutuları yerleştirdi.

Karabük Belediyesi, sokak hayvanlarının besin ihtiyacını karşılamak ve ekmek israfını önlemek amacıyla kentin değişik noktalarına bayat ekmek toplama kutuları yerleştirdi.

Kutularda biriken bayat ekmekler, belediye ekiplerince toplanarak Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı'na ve sokak hayvanlarına ulaştırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların bayat ekmeklerini çöpe değil bayat ekmek toplama kutularına atması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Nikol Paşinyan Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük Belediyesi sokak hayvanları için bayat ekmek toplayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 13:02:06. #1.14#
title