Karabük Belediyesi'nden Yeni Park Alanları

Karabük Belediyesi, çocuk ve spor parklarının sayısını artırmaya devam ediyor. Yeni park alanlarının yapımı devam ederken mevcut park, dinlenme alanları ile spor aletlerinin bakım ve onarımları da sürdürülüyor.



Karabük Belediyesi tarafından kentin birçok sokağına yapmış olduğu yeni parklar ile çocuklara güvenli yeni oyun alanları oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Aydınlıkevler, Kılavuzlar, 100. Yıl ve 5000 Evler mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde oyun parkı yetersiz olan alanlara yeni oyun parkları yapılarak vatandaşlardan gelen isteklere cevap verilmeye devam ediliyor.



Karabük Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük'teki eskimiş, kullanılmaz hale gelmiş parkların bakım, onarımına devam edilirken, mahallelerde uygun bulunan alanlara da yeni çocuk parklarının yapımı sürüyor. - KARABÜK