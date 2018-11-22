Karabük Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin talimatları doğrultusunda Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Karabük'ü 'pırıl pırıl' yapmak için cadde ve sokaklarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"Atmayalım, Attırmayalım, Çevremizi Temiz Tutalım" sloganı ile mahallelerde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını ifade eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Temizlikle ilgili, çevre ile ilgili muazzam bir seferberlik başlattık. Belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde Karabük'ü daha temiz ve yaşanılabilir bir il haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda pırıl pırıl bir Karabük için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bizim, halkımızdan istediğimiz mahalle aralarına, cadde ve sokaklara kağıtları, plastik malzemeleri atmamalarıdır. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse ilimiz her zaman daha temiz olur. Biz geri kalan her şeyi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK