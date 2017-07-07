Karabük Belediyesi'nden Dilenci Operasyonu

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyenin yetki ve sorumluluğundaki ana yol, cadde, meydan ve bulvarlarda dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve refahını sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı.



Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle Cuma pazarı, cami ve hastaneler çevresinde halkın duygularını istismar eden dilencilere göz açtırmadı. İnsanların yoğun olduğu yerlerde, trafik ışıklarında ve cami önlerinde dilenen dilenciler zabıta ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, belediye ekipleri tarafından ihtiya sahipleri gerekli yardımların yapıldığını söyleyerek, "Şehrimizde gerçek ihtiyaç sahipleri için gereken yardımlar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularını istismar ederek dilencilik konusunda meslek haline getiren kişilere itibar etmeyiniz. Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belediyemizce, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yardım yapılmaktadır. Gerçek ihtiyaç sahibi olduklarını bildirmeleri dahilinde belediyemizce yardım edilmeye devam edileceğini belirterek dilencilik yapan kişileri belediyemiz 185 zabıta ve çağrı merkezimiz 444 21 78 numaralı telefonlara ihbar ediniz." dedi. - KARABÜK