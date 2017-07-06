Karabük Belediyesi Meclis Toplantısı

Karabük Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında nikah ve toplantı salonunda yapılan toplantıda, komisyon raporları ile gündem harici konular görüşüldü.



Mayıs ayı toplantısında ilgili komisyonlara havale edilen konular görüşülerek karara bağlanırken, Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu Raporu ile gündem harici konular ve maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.



Karabük Belediye ağustos ayı meclis toplantısının 2 Ağustos 2017 Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı.