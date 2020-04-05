Karabük Belediyesi ekipleri, pazara gelen vatandaşların ateşini ölçtü Karabük Belediyesi ekiplerinin pazara gelen vatandaşların ateşini ölçmesi Pazarda alışveriş yapan müşteriler Maske ve eldiven takan pazarcılar Esnaf Recep Çankaya ile röportaj -Tezgahlarda bulunan "sağlığınız için dokunma" uyarı yazısı - KarabükKarabük Belediyesi ekipleri, pazara...

Karabük Belediyesi ekiplerinin pazara gelen vatandaşların ateşini ölçmesi

Pazarda alışveriş yapan müşteriler

Maske ve eldiven takan pazarcılar

Esnaf Recep Çankaya ile röportaj

-Tezgahlarda bulunan "sağlığınız için dokunma" uyarı yazısı

- Karabük

Karabük Belediyesi ekipleri, pazara gelen vatandaşların ateşini ölçtü.

Ekipler, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarlarında giriş ve çıkış noktaları oluşturdu.

Pazarda tezgahlara "Sağlığınız için dokunma" ve "Ürünleri elle seçmek yasaktır" gibi uyarı yazılarının asıldığı görüldü.

Esnaf Recep Çankaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 yıllık pazarcı olduğunu belirterek, "Şükürler olsun iyiyiz. İdare ediyoruz. Uygulamalardan memnunuz. Halkın ve bizlerin sağlığı için mümkün mertebe hijyen kurallarına uymaya gayret ediyoruz. Müşterilerimizi ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıyoruz." diye konuştu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde ise ana yollar, kaldırımlar ve ara sokaklar tazyikli ve köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Kalaycılar Mahallesi'nde Yenice Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, mahalle genelinde dezenfeksiyon gerçekleştirdi.

Ayrıca belediye ekipleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların pazar, fırın ve market alışverişlerini yapıyor.

Kaynak: AA