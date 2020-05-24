KARABÜK Bayramda torunlarını ziyaret ettiler Bayramda torunlarını ziyaret ettiler KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında evde kalan Mustafa ve Şerife Gökgöz çifti, verilen izin süresinde torunlarını görmeye giderek, bayramlarını kutladı.

Bayramda torunlarını ziyaret ettiler KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında evde kalan Mustafa ve Şerife Gökgöz çifti, verilen izin süresinde torunlarını görmeye giderek, bayramlarını kutladı.

Bayramın birinci gününde Karabük'te cadde ve sokaklar boş kalırken, 65 yaş ve üstü vatandaşlar saat 14.00'ten itibaren sokağa çıktı. Safranbolu'da yaşayan Mustafa ve Şerife Gökgöz çifti, kendileri için verilen izin süresinde kısıtlama nedeniyle uzun süredir göremedikleri yürüme mesafesindeki torunlarını ziyaret etti. Aile, bayramlaşma sırasında sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak kapıda bayramlaştı. Gökgöz çifti torunlarına bayram harçlığı verdi. Şerife Gökgöz, "Ayrı yerlerde oturuyoruz. Bayramlarını kutlamaya geldik. Her bayram onlar bizlere gelip bayramlarımızı kutluyorlardı, bu bayramda biz onlara geldik" dedi.

Dede ve babaannesi ile bayramlaşan Nisa ise, "Geldikleri için mutlu oldum. Bugüne kadar biz onlara gidiyorduk bugün de dedem ile babaannem geldi çok mutlu oldum" diye konuştu.

Kaynak: DHA