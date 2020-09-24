Karabük Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yatmaz'ın acı günü
24.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:22
Karabük İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz'ın trafik kazasında vefat eden kız kardeşi Feyza Yatmaz'ın cenazesi toprağa verildi.
Karabük İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz'ın trafik kazasında vefat eden kız kardeşi Feyza Yatmaz'ın cenazesi toprağa verildi.
Feyza Yatmaz için Köprübaşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Yatmaz'ın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Beşbinevler mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Yatmaz'ın ailesi, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu