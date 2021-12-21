Karabük-Bartın yolunda etkisini sürdüren kar sürücülere zor anlar yaşatıyor - Haberler
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Karabük-Bartın yolunda etkisini sürdüren kar sürücülere zor anlar yaşatıyor

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Karabük-Bartın yolunda etkisini sürdüren kar sürücülere zor anlar yaşatıyor -Kar, kazaları beraberinde getirdi Karabük'te dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı Karabük-Bartın karayolunda kazaları da beraberinde getirdi.

KARABÜK (İHA) - Karabük- Bartın yolunda etkisini sürdüren kar sürücülere zor anlar yaşatıyor

-Kar, kazaları beraberinde getirdi

KARABÜK - Karabük'te dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı Karabük-Bartın karayolunda kazaları da beraberinde getirdi.

Gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası Karabük-Bartın karayolu Beştepeler mevkii ile 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiinde bazı araçlar yoldan çıkarak maddi hasarlı kazaya neden oldu. Karayolları ekiplerinin gün boyu tuzlama ve kar küreme çalışması yaptığı yol güzergahında, doğa da sürücülere kar görüntüsü ile eşsiz manzara sunuyor. Yağışların gece boyu etkisini sürdüreceğinden sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Karabük-Bartın yolunda etkisini sürdüren kar sürücülere zor anlar yaşatıyor

Karabük-Bartın yolunda etkisini sürdüren kar sürücülere zor anlar yaşatıyor

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri

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