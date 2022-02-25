Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı, Rıdvan Bostancı - Güncel
 - Güncelleme:

Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor Karabük'te öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışı bölge yollarında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor.

KARABÜK (İHA) - Karabük- Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor

KARABÜK - Karabük'te öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışı bölge yollarında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Karabük-Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi kar yağışının ardından kısa sürede beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri ise bölgede tuzlama çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar aniden bastıran kar yağışını izlemek için araçlarını park edip manzaranın keyfini çıkardı.

Şubat ayının sonuna doğru yağan karın kendisine sürpriz olduğunu belirten Öztepe, "Öğle saatlerinde bu yolu kullanmıştım. O zaman çok yağacağına ihtimal vermedim. Şuanda ciddi, bayağı güzel kar yağıyor. Bir iki saate 15 santimetreye yığma ihtimali var" dedi.

Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor

Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor

Karabük-Bartın karayolunda kar yağışı etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Meteoroloji, Karabük, Bartın, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title