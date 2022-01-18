Karabük-Bartın karayolunda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor Karabük-Bartın karayolunda kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor Karabük-Bartın karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.

KARABÜK (İHA) - Karabük- Bartın karayolunda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Karabük- Bartın karayolunda kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

KARABÜK - Karabük- Bartın karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Karabük'te kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren durmaksızın devam eden kar yağışı sonrası Karabük- Bartın karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Kar nedeniyle yolda kalan ve ilerlemekte güçlük çeken ağır tonajlı araçların yardımına karayolları ekipleri yetişti.

Kar küreme çalışmalarının yapıldığı bölgede polis ekipleri ağır tonajlı araçların Bartın ve Eflani ilçesine gitmesine izin vermiyor. Sürücüler uzun süredir kardan dolayı yolda mahsur kaldıklarını dile getirdi.