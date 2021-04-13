Karabük Barosunda devir teslim töreni yapıldı
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Karabük Barosunda devir teslim töreni yapıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük Barosunda devir teslim töreni yapıldı

Karabük Barosu Başkanlığına seçilen Emrah Köklü, görevi Rıdvan Erdoğan'dan devraldı.

Karabük Barosu Başkanlığına seçilen Emrah Köklü, görevi Rıdvan Erdoğan'dan devraldı.

Baroda düzenlenen törende konuşan eski başkan Erdoğan, her zaman hukukun üstünlüğünden yana olduklarını, yargı bağımsızlığını savunduklarını belirterek, yeni başkan ve ekibine başarı diledi.

Köklü ise kendilerine güvenenlere teşekkür ederek, Erdoğan'ın tecrübelerinden her zaman yararlanacaklarını söyledi.

Göreve başlayan Köklü, daha sonra yönetimiyle toplantı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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