SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük baharı karla karşıladı

KARABÜK - Dün gece itibariyle başlayan kar yağışı sonrası Karabük baharı beyaz örtüyle karşıladı.

Karabük, geçtiğimiz hafta mevsim normalleri seviyesine kadar yükselen hava sıcaklıklarının ardından bugüne kar yağışı ve soğuk havayla uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte kar yağışı gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu ilçesindeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı tarihi ilçe dron ile havadan görüntülendi.

Safranbolu- Bartın karayolu 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Karadenizi İstanbul'a bağlayan Eskipazar Kemikli rampalarında da yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli şekilde ilerliyor. Karayolları ekipleri iki bölgede de olumsuzluklara karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Baharı karla karşıladıklarını belirten vatandaşlar, doğanın ve yolların beyaz örtüyle kaplandığını, baharı müjdeleyen iki cemrenin ardından üçüncü cemrenin de bu hafta içerisinden düşeceğini ve kar yağışıyla birlikte göl ile barajlardaki su seviyesinin artmasıyla yaz ayında kuraklık yaşanmayacağını düşündüklerini dile getirdiler.