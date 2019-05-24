Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Karabük Artık Sıfır Atık" projesi kapsamında sergi ve tiyatro gösterisi düzenlendi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışına ve tiyatro gösterisine, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl merkezinde bulunan okullarda eğitim alan öğrencilerinin hazırladığı sergiyi gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve öğrencilerden bilgiler alan Vali Gürel, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Etkinliğin ikinci bölümünde "Çöpis ve Kıpkıp" isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Burada bir konuşma yapan Vali Gürel, "Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan bu projenin amacı gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır. Özellikle dünyanın nüfusunun arttığı son yüzyılda sanayileşme ve sanayileşmeyle birlikte yaşam şeklimizin değişmesiyle hem üretimin artmasına üretimin artmasıyla beraber ham madde kullanımının artmasına ve buna bağlı olarak atıkların artmasına sebep olmuştur. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, giderek artan nüfus, sanayileşme, kentleşme ve tüketim sonucu giderek azalan doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını, ülke ekonomisine katkı sağlamak adına çevre bilincinin aşılanması gerekiyor. Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeliyiz. Bu projeye ne kadar duyarlı olup sahiplenirsek proje o kadar başarılı olur." dedi.

Kaynak: AA