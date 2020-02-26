Karabük anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi
Haberler » Güncel » Karabük anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi - Haber

Karabük anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendiKARABÜK'te, anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlenirken, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

26.02.2020 00:01 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:02
Karabük anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

'te, anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlenirken, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olay, akşam saatlerinde Karabük Mahallesi Sokak'ta meydana geldi. Anne Özlem Özdoğan, çocukları Ecrin, Yiğit, Öykü, Samet ve Zeynep sobadan sızan gazdan etkilendi. Aile komşularından yardım istedi. Komşularının vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirlediği anne ve çocuklarını Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aile tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Karabük anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler