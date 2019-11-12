Karabük ambulans taşıyan çekici hafriyat sahasına daldı 1 yaralı
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Karabük ambulans taşıyan çekici hafriyat sahasına daldı 1 yaralı

Ambulans taşıyan çekici hafriyat sahasına daldı 1 yaralıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, rampada sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans yüklü çekici, hafriyat sahasına daldı.

12.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:22
Karabük ambulans taşıyan çekici hafriyat sahasına daldı 1 yaralı

Ambulans taşıyan çekici hafriyat sahasına daldı 1 yaralı

'ün ilçesinde, rampada sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans yüklü çekici, hafriyat sahasına daldı. Kuma saplanan çekicinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük- yolu Babasultan kavşağında meydana geldi. Mustafa Aygün(53), idaresindeki 74 DN 123 plakalı ambulans yüklü çekici, rampada kontrolden çıkarak, belediyenin hafriyat sahasına daldı. Ambulans yan devrilirken, kuma saplanan çekicinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansın Bartın'dan Karabük'e servise getirildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Karabük ambulans taşıyan çekici hafriyat sahasına daldı 1 yaralı
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