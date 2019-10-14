Karabük AFAD Müdürü Gazanfer Erbay Açıklaması

14.10.2019 13:10

Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Gazanfer Erbay, "Karabük'te 66 tane 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı' var. Bu alanların toplam büyüklüğü ise 509 bin 400 metrekare." dedi.

Erbay, 13 Ekim Dünya Afet Zararlarının Azaltılması Günü etkinlikleri kapsamında Karabük Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Erbay, vatandaşların Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) ile AFAD müdürlüklerince verilen temel afet bilinci eğitimine katılarak afet öncesi hazırlıkların neler olduğu, afet sırası ve sonrasında ne yapılacağı hakkında bilgi edinebileceklerini söyledi.

Vatandaşların olası acil durumlar için bireysel hazırlık yapmaları gerektiğini anlatan Erbay, şunları kaydetti:

"Acil durumlarda iletişim kuracağınız kişileri ve telefon numaralarını önceden belirleyin. Toplanma alanınızı öğrenin. Evinizi nasıl tahliye edeceğinizi belirleyin. Aile bireyleriyle buluşma yerlerinizi alternatifli olarak belirleyin. İçinde yiyecek, su, kuru gıda, ilk yardım malzemeleri ile önemli evraklarınızın örneklerinin bulunduğu afet ve acil durum çantası hazırlayın."

"Karabük'te 66 tane afet ve acil durum toplanma alanımız var"

Erbay, toplanma alanlarının afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar fiziksel tehlikesi bulunmayan alanlar olduğunu vurguladı.

Her açık ya da boş alanın toplanma alanı olmaya uygun nitelik taşımadığını belirten Erbay, toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterlerin bir arada değerlendirildiğini kaydetti.

Erbay, vatandaşların afet ve acil durum toplanma alanlarını www.turkiye.gov.tr adresi ve Karabük AFAD web sitesi üzerinden öğrenebileceklerini dile getirerek, "Karabük'te 66 tane 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı' var. Bu alanların toplam büyüklüğü ise 509 bin 400 metrekare." diye konuştu.

Kaynak: AA