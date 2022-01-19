Son dakika yapılan açıklamaya göre 52 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Karabük, Adıyaman ve Bilecik'te okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba bugün Karabük, Adıyaman ve Bilecik'te okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Karabük, Adıyaman ve Bilecik'te 19 Ocak tatil mi olacak? 20 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 52 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Karabük, Adıyaman ve Bilecik'te okullar tatil mi? Bugün 19 Ocak Çarşamba Karabük, Adıyaman ve Bilecik'te okullar tatil mi ilan edildi?

KARABÜK, ADIYAMAN VE BİLECİK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 52 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Karabük, Adıyaman ve Bilecik'te yer almaktadır. Yani bugün 19 Ocak Çarşamba 2022 tarihinde Karabük, Adıyaman ve Bilecik'te okullar tatil olacaktır.

KARABÜK

Karabük kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinde sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları ve Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkiisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

ADIYAMAN

Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bugün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı. Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BİLECİK

Bilecik'te sabah karşı başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı sonrası okullar tatil edildi. Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugün öğleden sonra ve yarın tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır.

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