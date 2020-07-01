KARABÜK 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
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KARABÜK 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldiKARABÜK'te, Sancar ailesine ait 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

01.07.2020 23:58 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:58

2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

KARABÜK'te, Sancar ailesine ait 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Karabük'e bağlı Kadıköy köyünde Sancar ailesine ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle çıktı. Evde oturanlar yangını fark ederek dışarı çıkarken, evden dumanların yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve Orman İşletme ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ev yangında kullanılmaz hale geldi.

KARABÜK 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Kaynak: DHA

Manşet

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