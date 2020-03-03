Karabük 1937 Spor Kulübü'nde Yurttaş dönemi

03.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:46

Karabük Amatör Lig B Grubunda mücadele eden Karabük 1937 Spor Kulübü, teknik direktör Tarık Yurttaş ile sözleşme imzaladı.

Yurttaş, kulüpte yapılan imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, ligi lider tamamlayan bir takıma geldiğini, kendisinden beklentinin üst düzeyde olduğunu söyledi.

Takımı, Bölgesel Amatör Lige taşımak istedikleri belirten Yurttaş, yardımcılığını Erkan Çakır'ın yapacağını ifade etti.

Kaynak: AA