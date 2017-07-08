Karabıyık, Konuklarını Ağırladı

Bilecik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şükrü Demirci ve Yardımcısı Osman Kuru, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Bilecik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin değerli başkanı Şükrü Demirci ve Yardımcısı Osman Kuru bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Bilecik'te Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifler hakkında istişarelerde bulunduk. Kendileri bizlere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK