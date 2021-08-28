Karabiga'da Biyogaz Santrali hizmete girdi
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Karabiga'da Biyogaz Santrali hizmete girdi

Karabiga'da Biyogaz Santrali hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde "Biyogaz Santrali" hizmete girdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde "Biyogaz Santrali" hizmete girdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin ilçe ve beldelerinde çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Tarih, deniz ve doğanın buluştuğu Karabiga'da açılışı gerçekleştirilen Biyogaz Santrali'ne ilişkin bilgi veren Turan, "Karabiga Belediyesine ait taşınmaz üzerinde, hayvansal ve diğer organik atıkların bertaraf edilerek enerji üretimi amaçlı irtifak hakkı verilmek suretiyle 9 MWe EPDK lisansına sahip tesis, çok önemli bir yatırım." dedi.

Turan, santralin, atığın zararlı çevresel etkilerini ortadan kaldırmayı amaçladığını dile getirerek, "Ayrıca tesise ek olarak ilerleyen zamanda atık ısı enerjisinin değerlendirilmesi için sera kurulması planlanmakta. Bu ek tesisler de tamamlandığında 100 kişiye istihdam sağlaması bu projenin önemini artırıyor. Hem istihdama hem çevreye hem ekonomiye katkısı olacak bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan Belediye Başkanımız Ahmet Elbi'ye, ASKOÇ'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabiga'da Biyogaz Santrali hizmete girdi
Karabiga'da Biyogaz Santrali hizmete girdi
Karabiga'da Biyogaz Santrali hizmete girdi
Karabiga'da Biyogaz Santrali hizmete girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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