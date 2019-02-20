Karabeyler Mahallesi'ne Yeni Menfez

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ıslah, korkuluk ve menfez çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Selendi ilçesine bağlı Karabeyler Mahallesi'nde iki ayrı noktada 10 adet prefabrik kutu menfez montajına başladı. Yürütülen menfez çalışması sayesinde aşırı yağışlarda olası taşkınlar ortadan kaldırılacak. Karabeyler'de yaya ve araç geçişi güvenli hale getirilecek.

"Cengiz Başkanımız başımızın tacı"

Mahalle Muhtarı Halil Bilek, "Mahallemizde yağışlı havalarda sorun yaşıyorduk. MASKİ yetkilileri sağ olsun her zamanki gibi başladıkları çalışmaya hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımız, evlerine geçmekte zorlanıyordu, çocuklarımız okula gidip gelirken epey sıkıntı çekiyordu. MASKİ, talebimizi geri çevirmeyerek hemen çalışmalara başladı. Büyükşehir ve MASKİ'nin hizmetlerinden çok memnunuz. Bizlere bıkmadan usanmadan hizmet etmeye devam eden başımızın tacı Cengiz Başkanımızı yeni dönemde de başkanımız olarak görmek istiyoruz. Bizlere güzel hizmetler sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.

Kaynak: Bültenler